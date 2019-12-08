ما عدد مرشحي الانتخابات البرلمانية الإيرانية؟

أعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية في إيران، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل حوالي 13 ألف 896 مرشحا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم لجنة ​الانتخابات​ البرلمانية، إسماعيل موسوي، بأن 13 ألفا و896 شخصا ترشحوا للانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال خلال تصريحات له: "إن العدد النهائي للمرشحين سيتم الإعلان عنه قريبا، حيث بلغ عدد المرشحين الرجال 12 ألفا و 291 فيما البقية وعددهم ألف و605 فهم من النساء.

وأوضح أن 601 من المترشحين أي 4 بالمائة يحملون شهادات حوزوية و14 بالمائة شهادة الدكتوراه و77 بالمائة شهادة الماجستير والبقية هم من حملة شهادة البكالوريوس وما دون ذلك.

وأضاف موسوي قائلا: إن 4 بالمائة من المرشحين كانوا نوابا فيما سبق وأن 23 بالمائة منهم تقدموا للترشيح مرة واحدة على الأقل سابقا.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من المترشحين كان في ​طهران​ حيث بلغ 3 الاف و138 ومن ثم ​أصفهان​ بالف و99 و​خراسان​ الرضوية بـ 980 وخوزستان بـ 800 وفارس بـ 739 .

يذكر أن انتخابات الدورة 11 ل​مجلس الشورى​ الإسلامي والانتخابات التكميلية للدورة الخامسة الحالية لمجلس خبراء القيادة ستجري يوم 21 فبراير/ شباط القادم في انحاء البلاد.