إسرائيل تعلن تأثر حركة الطيران لمدة يومين

قال موقع إلكتروني عبري إن حركة الملاحة الجوية الإسرائيلية ستشهد حالة من البطء ليومين متتالين.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك"، صباح اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية جوية، منذ صباح اليوم ولمدة يومين.

הבוקר יחל תרגיל צבאי בשמי הארץ, תורגש תנועה ערה של כלי טיס https://t.co/JDaJe7WNWR pic.twitter.com/Bd4iUNIsSc — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) December 8, 2019

ونقل الموقع العبري على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أن الأخير يجري مناورات لسلاح الجو، تؤثر على حركة الملاحة الجوية وحركة الطيران لكافة المقاتلات الإسرائيلية، سواء مروحيات أو طائرات مقاتلة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورات الجوية هي جزء من مناورات العام الجاري 2019.