بوريس جونسون يكشف عن نواياه تجاه المهاجرين إذا فاز في الانتخابات

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، بالحد من الهجرة، في حال فوزه بالانتخابات البريطانية.

وقال "جونسون": "ستنخفض الأعداد (بالنسبة للهجرة) لأننا سنتمكن من التحكم في المنظومة بتلك الطريقة... والشيء الذي لا أعتقد أنه صائب هو اتخاذ نهج غير منضبط وغير محدود تجاه ذلك الأمر"، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتعهد بوريس جونسون باتباع نهج يستند إلى النقاط للسيطرة على الهجرة، وقال إن تركيزه سينصب على الحد من هجرة العمالة غير الماهرة، لكنه قال إنه سيكون هناك مجال‭‭ ‬‬للعمالة الماهرة وغيرهم من العمال للمجيء إلى بريطانيا.

وتابع موضحا: "لست معاديا للهجرة... أنا مؤمن بفكرة السماح للأشخاص بالمجيء إلى هذا البلد، وأعتقد أنهم إذا كانوا يمتلكون الموهبة ويرغبون في العمل والعيش في المملكة المتحدة وبوسعهم تحقيق شيء لبلدنا فهذا رائع".

وتجري بريطانيا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتخابات ستحدد مصير خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وكذلك مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم من خلال الاختيار ما بين حزب المحافظين‭‭ ‬‬الذي ينتهج سياسات داعمة للسوق بزعامة جونسون وحزب العمال المعارض الذي يقوده الاشتراكيون.