نتنياهو يجدد الدعوة لغانتس بعد فشلهما في تشكيل حكومة إسرائيلية

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، إلى إجراء انتخابات مباشرة على منصب رئيس الوزراء في بلاده.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس السبت، بأن نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، دعا الجنرال غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، إلى إجراء انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء، بعد تعثر كل منهما في تشكيل الحكومة في إسرائيل.

وأوردت القناة العبرية أن نتنياهو أكد لغريمه غانتس أن بلادهما تواجه تهديدات كثيرة وخطيرة، خاصة من إيران، وأنه على كل منهما تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، حتى أنه أطلع رئيس حزب "أزرق أبيض"، وبعض أعضاء الحزب على معلومات خطيرة تتعلق بإيران.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن حزب غانتس وصف دعوة نتنياهو بأنها "مناورة سياسية جوفاء"، تهدف إلى صرف النظر عن لوائح الاتهام بحقه ولا تحمل أي معنى حقيقي.

يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة ائتلافية إسرائيلية، بعيد فوزه بالانتخابات التي أجريت في شهر أبريل/نيسان الماضي، ليفشل الجنرال بيني غانتس في تشكيل ائتلاف آخر، بعيد فوزه بالانتخابات البرلمانية للكنيست التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي.