ثوران بركان بنيوزيلندا… والسلطات تتحدث عن إصابات وفقدان عدد من السياح..فيديو

ثار اليوم الاثنين، بركان في نيوزيلندا ما أدى إلى سقوط أعمدة من الرماد في الهواء، وإصابة وفقدان عدة أشخاص.

وقالت السلطات إن حوالي 100 شخص كانوا في المنطقة المجاورة للبركان عندما بدأ الانفجار حوالي الساعة 2:11 مساء (التوقيت المحلي) في "وايت ايلاند" على بعد حوالي 50 كيلومترا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية النيوزيلندية، بحسب "رويترز".

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي إن عددا من السياح بين المفقودين في الوقت الذي بدأت فيه خدمات الطوارئ عملية إنقاذ.

وأضافت رئيسة الوزراء "نعتقد أن 100 شخص كانوا على الجزيرة أو بالقرب منها"، مضيفة أن عملية الإنقاذ قد بدأت، رغم أن الوقت لم يحن بعد للتأكيد على وجود إصابات أو وفيات".

White Island eruption was also visible on satellite images. ^AJ pic.twitter.com/Cx4LYHr9Ie — MetService (@MetService) December 9, 2019

وتابعت: "أصيب عدد من الاشخاص ويجري نقلهم الآن الى الشاطئ. يبدو أنها مسألة مهمة للغاية ... خاصة عدد الأشخاص المتضررين، في هذه المرحلة".

من جانبها، قالت جودي ترنر رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني:

"توجد بعض الإصابات ونهتم بإعادة هؤلاء المصابين ونقلهم لمستشفى".

وذكرت مجموعة ستاف الإخبارية على الانترنت أن ما يصل إلى 20 شخصا ربما كانوا في وايت ايلاند.

ويعد بركان وايت ايلاند أحد أنشط البراكين في نيوزيلندا.