الشرطة التركية تعتقل 216 مهاجرا جديدا غير شرعي بينهم عربي واحد فقط

اعتقلت الشرطة التركية، الأمس الأحد، 216 مهاجرا غير شرعي في ولاية إزمير غربي تركيا، أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان عبر الحدود بطرق غير قانونية.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أوقفت شرطة السواحل التركية 126 مهاجرا غير شرعي في منطقة "سيفيري حصار"، بعد تلقيها إخبارا بوجودهم في المنطقة.

ويوجد بين المعتقلين مواطن عربي وحيد يحمل الجنسية المصرية، أما البقية 119 منهم يحملون جنسية أفغانستان، و4 أفريقيا الوسطى، و2 إريتريا.

كما أوقفت الفرق قاربين مطاطيين في قضاء "تشيشمي"، على متنهما 90 مهاجرا، 42 منهم من أفريقيا الوسطى، و35 سوريا، و13 فلسطينيا.

وأحيل المهاجرون بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقهم إلى مديرية الهجرة في الولاية، بحسب وكالة "الأنضول".

وكانت قد أعلنت اليونان عن عزمها إعادة 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول عام 2020، بعدما وصل إلى اليونان ما يزيد عن 9000 شخص في شهر أغسطس/ آب، وهو العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى ثلاثة أعوام منذ بدأ الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة أمام المهاجرين.

ويأتي ذلك بعد حملات أوروبية متتالية للحد من الهجرة غير الشرعية، كان آخرها على لسان رئيس الوزراء البريطاني، الذي تعهد بالحد من الهجرة، في حال فوزه بالانتخابات البريطانية.