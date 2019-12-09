كوريا الشمالية: ترامب "رجل عجوز ينفد صبره" لكنه لم يجرب كيم جونغ أون حتى الآن

شنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفته بـ"الرجل العجوز الذي ينفد صبره سريعا".

وقال المسؤول الكوري الشمالي البارز، كيم يونغ تشول: "يبدو أن هذا الرجل العجوز الذي ينفد صبره سريعا (دونالد ترامب)، لم يجرب كيم جونغ أون حتى الآن، وكيف أنه عندما يغير وجهات نظره تجاه ترامب كيف ستكون ردة الفعل".

وقال المسؤول الكبير في كوريا الشمالية إن زعيم بلاده كيم جونغ أون قد يغير رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا استمر في الإدلاء بتصريحات "غير مناسبة وخطيرة".

وتابع المسؤول الكبير، الذي كان شخصية محورية في ترتيب قمة ثانية بين ترامب وكيم باءت بالفشل، إن الولايات المتحدة تتجاهل موعدا نهائيا يحل في نهاية العام لإظهار المرونة فيما يتعلق بمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية: "ليس لدينا المزيد لنخسره".

وقال ترامب، أمس الأحد، إن زعيم كوريا الشمالية يجازف بفقدان "كل شيء" إذا استأنف الأعمال العدائية، وأن بلاده يتعين أن تتخلص من السلاح النووي بعد أن قالت إنها أجرت "تجربة ناجحة لها أهمية كبيرة".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، بعد انهيار اجتماع على مستوى‭ ‬فرق العمل استمر يوما كاملا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في ستوكهولم.

وحدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.