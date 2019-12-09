الجيش النيجيري يحرر أكثر من 30 شخصا من أسر "بوكو حرام"

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة النيجيرية أنقذت 31 شخصا منهم 14 امرأة و17 طفلا، خلال عملية في ولاية بورنو ضد مسلحي المنظمة الإرهابية "بوكو حرام".

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش، بحسب وكالة "نان" للأنباء، أنه : "ودون أي محاولة للمقاومة، فر المجرمون الجبناء إلى الأدغال، في حالة من الفوضى الكاملة. بعدها استغل الجيش على الفور، هذا النجاح وتابعهم على طول طريق تقهقرهم ".

وأشار البيان إلى أن القوات هاجمت مواقع المسلحين، يوم الأربعاء الماضي، لكن تم الإعلان عن ذلك فقط الآن. وجرت العملية في منطقة "باما" بولاية "بورنو". وحيد الجيش بعض المسلحين، وجرح آخرين.

واستولى الجيش مدفعي بازوكا من طراز " أي كي-47" وبعض القذائف لهما إلى جانب مكونات أخرى لصنع المتفجرات.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا. وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل حوالي 20 ألف شخص في أعمال عنف مرتبطة بمسلحي "بوكو حرام" خلال ثماني سنوات.

وبحسب منظمات حقوقية وإنسانية، فإن عام 2018 كان الأكثر دموية، حيث قُتل عدد كبير من المدنيين في نيجيريا أكثر من عدد قتلى الحرب والإرهاب في اليمن وأفغانستان، فإلى جانب "بوكو حرام"، هناك جناح غرب أفريقيا التابع لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).