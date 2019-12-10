وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الميزانية العسكرية الأمريكية الجديدة تحظر تسليم مقاتلات "إف-35" إلى تركيا.

وكان يجب أن تبيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، غير أنها هددت بإلغاء صفقة مقاتلات "إف-35" لتركيا بعد أن أقبلت الأخيرة على استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بإلغاء صفقة مقاتلات "إف-35" لتركيا في حال رفضت الأخيرة التجاوب مع المطلب الأمريكي.

ورفضت تركيا التخلي عن صفقة شراء منظومات "إس-400" الروسية.