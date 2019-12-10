رغم أنف خصومه ترامب يستقبل لافروف

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن في زيارة.

وسيجري وزير الخارجية الروسي محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو والرئيس دونالد ترامب. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ"سبوتنيك" أن الرئيس ترامب سيستقبل وزير الخارجية الروسي.

ويصل لافروف إلى العاصمة الأمريكية على خلفية إجراءات حجب الثقة عن الرئيس ترامب التي بدأها ممثلو الحزب الديمقراطي الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، بحجة أن للتدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية صلة بفوز ترامب فيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريحات صحفية تعقيبا على وصول لافروف إلى واشنطن على خلفية إجراءات حجب الثقة:

لا يمكننا أن ندع عملنا المهم على توفير الأمن للشعب الأمريكي وتسيير شؤوننا الدبلوماسية يتأثر بما يجري في تلة الكابيتول.