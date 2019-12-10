المفوضية الأوروبية ترحب بالاتصالات الروسية الأوكرانية بشأن الغاز

رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بالاتصالات بين روسيا وأوكرانيا بشأن مسألة إمدادات الغاز، مشيرة إلى أنها مستمرة في اتصالاتها الوثيقة مع الجانبين.

بروكسل - سبوتنيك. قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك": "إننا نرحب بالاتصالات الثنائية الجارية بين روسيا وأوكرانيا وستبقى المفوضية الأوروبية على اتصال وثيق مع كلا الطرفين".

وأضاف: "بأنه لا يزال من المتوقع عقد اجتماع ثلاثي على المستوى الوزاري في كانون الأول/ ديسمبر، على الرغم من أن عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ينتهي هذا العام."

هذا وانتهت ليل يوم الإثنين إلى الثلاثاء، القمة الأولى منذ ثلاث سنوات لزعماء دول "رباعية النورماندي" (فرنسا، ألمانيا، روسيا وأوكرانيا) في باريس. وكان قد تخللها لقاء ثنائي بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جرى خلاله مناقشة مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا ومسألة عبور الغاز إلى أوروبا.

يذكر أنه في نهاية هذا العام تنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا. وتجري روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية مفاوضات ثلاثية حول نقل الغاز بعد عام 2019.