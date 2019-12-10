صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يبحث الشراكة مع أطراف فرنسيين

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه يتطلع لإنشاء شركة مشتركة لتنفيذ مشاريع في مجال رفع فعالية استخدام الطاقة للشركات الروسية، وذلك بمشاركة شركة "دالكيا" الفرنسية والصندوق السيادي " بي بي إي فرانس" والصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للصندوق، اليوم الثلاثاء، تم تعميمه على هامش الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الروسي الفرنسي للقضايا الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية "سيفيك": "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والصناديق السيادية للشرق الأوسط و أيضا شركة "دالكيا" الفرنسية – العضو في مجموعة "إي دي إف" عن انضمام "بي بي إي فرانس" إلى التنفيذ المشترك للمشاريع في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة للشركات الروسية".

ونقل بيان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن رئيسه، كيريل دميترييف: "يهدف التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة و"بي بي إي فرانس" و"دالكيا" إلى دعم جهود الشركات الروسية لتقليل استهلاك الطاقة وترشيد التكاليف".

كما أنه سيجمع الشركات الروسية والفرنسية وسيعزز العلاقات بين روسيا وفرنسا، والمشروع المشترك هو خطوة مهمة نحو استهلاك أكثر كفاءة في روسيا، وستكون شركات محفظة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة من أوائل الشركات، التي ستصبح جزءا من قصة النجاح هذه".

يذكر أن الأطراف توصلت إلى الاتفاق حول شركة استثمارات مشتركة لتخصيص ما يصل إلى 170 مليون يورو في مشاريع لإدخال تكنولوجيات فعالة للغاية وتحسين استهلاك الموارد في الشركات الروسية، وقد تتضمن المشاريع المشتركة الأولى استثمارات في تحسين استهلاك الطاقة في إحدى شركات محفظة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.