كوساتشيوف: العقوبات الأمريكية على أنابيب الغاز الروسية "عملية عسكرية"

وصف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، التوقيع على ميزانية الدفاع الأمريكية، التي تتضمن فرض عقوبات على بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي -2"، و"التيار التركي"، بأنها في الواقع عملية عسكرية، وهي ضد الشركات الأوروبية أيضا.

موسكو - سبوتنيك . وكتب كوساتشيوف، على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "المثير للاهتمام، هو إدخال العقوبات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز الخاصة بـ" التيار الشمالي -2 " و" التيار التركي"، في الميزانية العسكرية، أي في الواقع الحديث يدور حول عملية عسكرية، تشمل الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع".

وفي وقت سابق، وافقت اللجنتان العسكريتان في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، على ميزانية الدفاع لعام 2020، التي تقترح تخصيص 738 مليار دولار، بعدما كانت الميزانية السابقة لعام 2019 تساوي 716 مليار دولار.

وفي وقت لاحق، سيتم تحويل هذه الوثيقة لتوقيعها من قبل رئيس الولايات المتحدة، بينما يشير نص الوثيقة إلى أن الكونغرس "يحظر شراء ونشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى" ، ويطلب أيضا "تحليلا لبدائل هذه الصواريخ الجديدة".