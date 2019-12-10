روسيا تدعو كوريا الشمالية إلى ضبط النفس آملة في تهيئة الظروف للحوار

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تدعو قيادة كوريا الشمالية إلى ضبط النفس، وتأمل أن تتم تهيئة الظروف للحوار.

واشنطن - سبوتنيك. قال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء: "بالطبع، نحث قيادة كوريا الشمالية على ضبط النفس ونأمل في أن تتم تهيئة الظروف لاستئناف الحوار".

وأضاف لافروف أنه من "المستحيل مطالبة كوريا الشمالية بفعل كل شيء في وقت واحد حتى يتم تخفيف العقوبات"، مؤكدا على "أهمية إيجاد حلول وسط من المجتمع الدولي".

وتابع لافروف: "روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في حل المشاكل حول كوريا الشمالية".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، بعد انهيار اجتماع على مستوى‭ ‬فرق العمل استمر يوما كاملا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في ستوكهولم.

وحدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.