ميركل تصف بوتين بالمنتصر

عقدت "مجموعة نورماندي" (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) اجتماعا جديدا يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 لبحث تنفيذ "اتفاقيات مينسك" لوقف الصراع المسلح في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصارا خلال هذا الاجتماع، برأي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن ميركل قالت لبوتين عقب ختام الاجتماع: "إنك اليوم منتصر".

وبدأ الصراع في منطقة دونباس في عام 2014 عندما تمرد أهالي المنطقة على الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف وأعلنوا قيام جمهوريتين شعبيتين في المنطقة. ورد نظام الحكم الأوكراني الجديد بشن العملية العسكرية. وما فتئت روسيا التي توفر دعما إغاثيا لسكان دونباس تدعو إلى ضرورة وقف العملية العسكرية في المنطقة.

وشدد المشاركون في اجتماع قمة نورماندي على ضرورة تعديل القوانين الأوكرانية لمنح دونباس وضعا متميزا، وأكدوا التزامهم بوقف إطلاق النار في دونباس قبل نهاية عام 2019.