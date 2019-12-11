أنقرة تتحدث لأول مرة عن رجال أعمال أتراك يعملون في مصر

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم في مصر رغم التوتر بين البلدين.

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "إي خبر" التركية: "علاقاتنا مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية مع مصر، ومن الممكن أن نعقد اتفاقا مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتشهد العلاقات المصرية التركية توترا كبيرا، منذ عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في 30 يونيو/ حزيران 2013، واتهمت تركيا قيام الجيش المصري بعزل مرسي بالانقلاب، فيما أكدت مصر أن أنقرة تدعم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر لارتكابها أعمالا يصنفها القانون المصري بالإرهابية.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن بلاده قد تبرم مع دول البحر المتوسط اتفاقات مشابهة للاتفاق الموقع أخيرا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول المناطق البحرية، والذي أثار اعتراضات من دول مصر واليونان وقبرص.

وذكر الوزير :"من الممكن أن نعقد اتفاقا مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا...من الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف".