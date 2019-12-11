اتفاق ماليزي إندونيسي لمراقبة الحدود باستخدام الطائرات المسيرة

أعلنت ماليزيا أنها اتفقت مبدئيا مع إندونيسيا على استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود بين الدولتين الجارتين.

وأشارت ماليزيا، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعيهما لضمان خلوها من الجرائم عبر الحدود.

من جانبه قال محيي الدين ياسين، وزير الداخلية الماليزي إن اتفاقية الحدود بين ماليزيا وإندونيسيا التي سيتم تجديدها العام المقبل ستركز على استخدام التكنولوجيا لمراقبة أمن الحدود، ومعالجة القضايا الحدودية لتحقيق المصالح المشتركة.

وتابع الوزير: "نحن الآن بصدد مراجعة مذكرة تفاهم حول حدود البلدين قبل توقيعه العام المقبل".

وأضاف بأن "ماليزيا وإندونيسيا ستستمران في التعاون الوثيق في معالجة الجرائم عبر الحدود مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر".

وأشار الوزير إلى أنه "وعلى سبيل المثال، تمتد الحدود البرية بين ماليزيا وإندونيسيا إلى أكثر من 1000 كم، مما تصعب به المراقبة عليها، لذلك نحتاج إلى استخدام التكنولوجيا".