مقتل 60 شخصا على الأقل بهجوم مسلح على معسكر في النيجر

قُتل نحو 60 شخصا على الأقل بهجوم مسلح استهدف معسكرا في النيجر على الحدود مع مالي.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله، مساء اليوم الأربعاء، إن "هجوما مسلحا استهدف أحد معسكرات جيش النيجر في منطقة حدودية مع مالي، أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل".

وأضاف المصدر "المسلحون فجّروا المعسكر بواسطة صواريخ وقذائف هاون، بينما تسبب انفجار العتاد والذخيرة بارتفاع أعداد القتلى".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالب في الرابع من الشهر الجاري القادة الأفارقة الإجابة بصورة واضحة، وإبداء الرغبة في الوجود العسكري في الساحل.

وقال ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" خلال مؤتمر صحفي بعد قمة لحلف شمال الأطلسي إنه دعا زعماء مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد للقدوم إلى بو، غربي فرنسا، يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول لبحث تلك المسألة.

وكانت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، قد أكدت على أن المعركة التي تخوضها فرنسا ضد الجهاديين في منطقة الساحل ستستغرق "وقتاً طويلاً"، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عشية تكريم وطني لذكرى الجنود الفرنسيين الـ13 الذين قُتلوا في عملية في مالي.