قاهر الولايات المتحدة يستحوذ على أكوام من الأسلحة

لا تزال فيتنام تستفيد من الأسلحة التي حصلت عليها بعد هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية خلال حربها على فيتنام.

وغنم الجيش الشعبي الفيتنامي وقتذاك العديد من الآليات العسكرية من جيش فيتنام الجنوبية الذي دعمه الجيش الأمريكي.

واشتملت غنائم الجيش الشعبي على أكثر من 550 دبابة وحوالي 1400 ناقلة جند مدرعة وحوالي 1300 مدفع من عيار يزيد على 105 ملم، ومئات آلاف قطع السلاح الناري الخفيف وعشرات آلاف الأطنان من الذخائر. كما غنم الجيش الشعبي مئات الطائرات.

وسلمت فيتنام بعض غنائمها إلى الاتحاد السوفيتي والصين ودول أخرى كمادة للدراسة، أو باعتها في أسواق العالم بينما ما زالت تستخدم كميات كبيرة من تلك الآليات حتى الآن. وأخيرا ظهرت إمكانية شراء قطع الغيار في الولايات المتحدة وفقا لما أعلنته وكالة أنباء موردوفيا الروسية.