الخارجية التركية: العقوبات الأمريكية بسبب "إس - 400" تضر بالعلاقات بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية ضد تركيا بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس - 400" بمثابة عدم احترام لسيادة تركيا وتضر بالعلاقات التركية الأمريكية.

أنقرة - سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية: "نحن نعلم الدوافع الموجودة لدى لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي لاعتماد مشروع القانون، الذي ينص على فرض عقوبات ضد بلادنا بسبب عملية "غصن الزيتون" و" إس - 400 "، وهذا ينبع من القلق البالغ بسبب الضربة القاسية، التي ألحقناها بمشروع جرى تحضيره على مدى زمن طويل".

وأضافت الخارجية في بيانها: "المبادرات التي تنفذ في مؤخرا لأسباب سياسية داخلية في غرفتي الكونغرس، والتي تلاقي دعما من قبل أطراف معروفة معادية لتركيا، هي بمثابة عدم احترام لقراراتنا السيادية حول الأمن القومي، وهذه المبادرات لن تعطي نتائج إلا الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية".

وكانت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمدت مشروع قانون يفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400".

ويفرض مشروع القانون قيودا على بيع الأسلحة الأمريكية لتركيا، وعلى المسؤولين عن توريدات الأسلحة للعملية العسكرية لأنقرة في سوريا.

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة.