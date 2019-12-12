أحدث دبابة صينية تجد من يشتريها

وتعتبر دبابة VT-5 نسخة تصديرية من دبابة "تيب 15" التي تعرف أيضا بـ ZTZ-15. وتنتمي هذه الدبابة إلى فئة المدرعات الخفيفة، ولكن يمكن أن يبلغ وزنها 36000 كيلوغرام.
Bangladesh Ministry of Defense officially announced that its army has raised regiment of 44 VT5 light tanks from China @adgpi @easterncomd @NorthernComd_IA @ChinarcorpsIA @DefenceMinIndia @drajaykumar_ias @ChairmanAnuj @indiannavy @SpokespersonMoD @IAF_MCC pic.twitter.com/cbdYIjerlj— India Research Centre (@IndiaResearchC1) December 7, 2019
أما عن تسليح دبابة "تيب 15"، فهي تحتوي على مدفع عيار 105 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم وقاذف الرمّانات الآلي عيار 35 ملم. ويمكنها أن تستخدم أسلحتها في أي وقت من النهار والليل.
ويمكن أن تبلغ سرعتها حين تسير على الطريق المعبد 70 كيلومترا في الساعة. ويقودها طاقم مكون من 3 أشخاص.
وينتظر الخبراء أن تحل دبابات "تيب 15" لدى وصولها إلى بنغلاديش، محل الدبابات الصينية القديمة "تيب 62". وتمتلك بنغلاديش 40 دبابة من طراز "تيب 62" على وجه التقريب، بحسب "روسيسكايا غازيتا".
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