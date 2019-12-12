برلين: سياسة الطاقة في أوروبا تحددها بروكسل وليس واشنطن

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، أن ألمانيا ترفض أي محاولات للقوى الخارجية للتأثير على سياسة الطاقة الألمانية، مؤكدا أن هذه السياسات يتم تحديدها في أوروبا وليس في الولايات المتحدة.

برلين - سبوتنيك. وقال الوزير الألماني، معلقاً على العقوبات الأمريكية ضد مشروع "التيار الشمالي 2"، في بيان وزعه المكتب الصحفي للوزارة "سياسة الطاقة الأوروبية يتم تحديدها في أوروبا، وليس في الولايات المتحدة. ونحن نرفض من حيث المبدأ الهجمات الخارجية والعقوبات من خارج الحدود".

ويذكر في هذا السياق أن المشرّعين الأمريكيين فرضوا عقوبات على خط أنابيب "التيار الشمالي-2" للغاز، في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020.

وفي وقت سابق، وافقت اللجنتان العسكريتان في مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الأمريكي، على ميزانية الدفاع لعام 2020.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريتش، صرح لصحيفة "ديفينس نيوز"، بأن الكونغرس الأمريكي يخطط لوقف تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، من خلال قانون الدفاع الوطني لعام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، قال السناتور الديمقراطي السابق كريس مورفي، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم قريباً تمرير مشروع قانون حول "أمن الطاقة الأوروبي"، يهدف إلى مكافحة "النفوذ الروسي". وفي ظل أمن الطاقة في الدول الأوروبية، فهمت الولايات المتحدة تقليديا رفض موارد الطاقة الروسية.

وسبق أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على المشاركين في مشروع "التيار الشمالي-2"، الذي يهدف إلى توصيل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل اجتماعه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في لندن مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه يأمل أن تحل ألمانيا بنفسها "هذه المشكلة"، وأضاف أنه لم يقرر العقوبات المحتملة بعد.