"حزب اليسار" الألماني يدعو الحكومة للرد على العقوبات الأمريكية بإجراءات مضادة

دعا النائب عن كتلة حزب "اليسار" في البوندستاغ الألماني، كلاوس إيرنست، اليوم الخميس، الحكومة الألمانية لاتخاذ تدابير مضادة للعقوبات الأمريكية، ضد مشروع "التيار الشمالي-2" ومنها رسوم على الغاز المسال.

برلين – سبوتنيك. وقال البرلماني الألماني في بيان صحفي: "يجب على الحكومة الرد دون تأخير بجميع الأساليب الدبلوماسية المتاحة، وأيضاً بإجراءات دقيقة ضد العقوبات الأمريكية إزاء التيار الشمالي-2. ومن بين أمور أخرى جمع رسوم استيراد من الغاز المسال القادم من الولايات المتحدة".

يذكر في هذا السياق أن المشرعين الأمريكان فرضوا عقوبات على خط أنابيب "التيار الشمالي-2" للغاز، في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020 .

هذا وفي وقت سابق، وافقت اللجنتان العسكريتان في مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الأمريكي، على ميزانية الدفاع لعام 2020.

إلى ذلك، صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريتش، لصحيفة "ديفينس نيوز"، بأن الكونغرس الأمريكي يخطط لوقف تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، من خلال قانون الدفاع الوطني لعام 2020.

بدوره قال السيناتور الديمقراطي السابق كريس مورفي، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم قريباً تمرير مشروع قانون حول "أمن الطاقة الأوروبي"، يهدف إلى مواجهة "النفوذ الروسي".