كيف ردت غريتا تونبرغ على سخرية ترامب منها بعد فوزها بلقب "شخصية العام"؟

ردت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، اليوم الخميس، على سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منها بعد فوزها بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية.

وجاء رد تونبرغ بتغيير تعريفها الشخصي عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة إنها "مراهقة تعمل على مشكلة إدارة الغضب"، وذلك بعد فترة قليلة من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالبها فيها بالعمل على تلك الأزمة ومشاهدة فيلم قديم مع صديق.

وأضافت غريتا ثونبرغ، التي تبلغ من العمر 16 عاما، في تعريفها الشخصي على حسابها الرسمي في "تويتر"، الخميس "مسترخية وتشاهد فيلما جيدا قديما مع صديق".

Pres. Trump tweets that teen climate activist Greta Thunberg, who yesterday was named TIME magazine's 2019 person of the year, should "work on her Anger Management problem."



Seemingly in response, Thunberg changed her Twitter bio. https://t.co/dSEBVRcNEK pic.twitter.com/6DNp4qXXtS — ABC News (@ABC) December 12, 2019

​ووصف دونالد ترامب، اليوم الخميس، عبر حسابه على "تويتر"، اختيار غريتا تونبرغ كـ"شخصية العام" لعام 2019 من جانب محرري مجلة "تايم"، بأنه "أمر سخيف للغاية"، وتابع:

"يجب على غريتا أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق، اهدئي يا غريتا! اهدئي!".

وكان ترامب ينافس على لقب "شخصية العام" في 2019 بمجلة "تايم"، وسبق أن فاز باللقب عام 2016.

​يشار إلى أن الناشطة السويدية المراهقة، غريتا تونبرج، هزأت من سخرية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منها، في شهر سبتمبر/ أيلول، بعد هجومها عليه خلال إلقاء كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد علق على خطاب تونبرغ، عبر حسابه في "تويتر" مستهزءا بها "يبدو أنها فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع، من الجميل أن أرى هذا!".

من جانبها، ردت غريتا تونبرغ على سخرية الرئيس الأمريكي منها وقتها، بتغيير تعريفها الشخصي عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى عبارة "فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع".