أول تعليق من تركيا على تبني مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار "إبادة الأرمن"

علق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على تبني مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، قرارًا بشأن ضرورة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن.

وقال الوزير التركي إن "أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة".

#عاجل | تشاووش أوغلو عن اعتماد الشيوخ الأمريكي مشروع قرار الإبادة الأرمنية المزعومة: أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 12, 2019

وكتب رئيس قسم الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن "تصرفات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي تضر بالعلاقات التركية الأمريكية".

But some members of the US congress in the last few months made every attempt to disregard the viewpoint and sensitivities of a NATO ally and acted irresponsibly to strain the ties between two nations and two states. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 12, 2019

وتابع "قانون العقوبات الذي تم تمريره في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ أمس، والقرار حول الأرمن الذي تم تمريره اليوم في مجلس الشيوخ، يهددان مستقبل علاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن هذين القرارين "لن يفيدا العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وكما أكدنا في وقت سابق، نتوقع من أشقائنا الأرمن أن يقفوا ضد مساعي الكونغرس لتقويض كل المحاولات لتسوية خلافاتنا عبر القنوات العلمية والأكاديمية".

The resolutions will not bring any good to the relations between Turkey and the US. As we stated previously we expect our armenian brothers to stand up and prevent the US Congress to destroy any attempt to reconcile our differences through scientific and academic channels. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 12, 2019

واعتبر ألطون القرارين الأمريكيين "أعمالا غير مسؤولة وغير عقلانية من قبل بعض الأعضاء في الكونغرس الأمريكي ضد تركيا"، محملا المشرعين الأمريكيين مسؤولية "أضرار طويلة الأمد" للعلاقات بين البلدين.

وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، قرارًا بشأن ضرورة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن.

ويهدف القرار إلى التعبير عن رأي مجلس الشيوخ بأنه يجب على الولايات المتحدة إجلال الإبادة الجماعية للأرمن من خلال الاعتراف الرسمي بها و"تذكرها".

بالإضافة إلى ذلك يحتوي القرار على دعوة لمنع محاولات إشراك السلطات الأمريكية أو ربطها بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن "أو أي إبادة جماعية أخرى"، وكذلك تعزيز الوعي حول الإبادة الجماعية للأرمن.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن اعتراف مجلس النواب الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية يلقي بظلاله على العلاقات التركية الأمريكية.