رئيس الوزراء البريطاني: الحكومة المحافظة نالت "تفويضا جديدا وقويا" لتنفيذ "بريكست"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عقب فوزه بمقعده في أوكسبريدج، إن نتائج الانتخابات ستمنح حزب المحافظين "تفويضا جديدا وقويا" لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لندن - سبوتنيك. وقال جونسون "في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة نالت تفويضا جديدا وقويا ليس لإنجاز بريكست فحسب لكن لتوحيد البلاد والنهوض بها".

وأظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا، الخميس، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري لحساب وسائل الإعلام البريطانية، فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال.

وما إن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الاسترليني بنسبة زادت عن 2 بالمئة مقابل الدولار وقاربت 2 بالمئة مقابل اليورو.