سيناريو: أوكرانيا تصبح جزءا من روسيا

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني الأسبق بافل كليمكين، أن هناك 3 إمكانيات لتجاوز المأزق الذي تواجهه تسوية مشكلة دونباس.

ودونباس منطقة في شرق أوكرانيا. ونشأت مشكلتها بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 عندما أيد سكان المنطقة، ومعظمهم من الناطقين باللغة الروسية، قيام جمهوريتين شعبيتين لمواجهة نظام الحكم الأوكراني الجديد الذي يرفضونه. وكان رد الانقلابيين شن الحملة العسكرية على مناوئيهم في منطقة دونباس.

وتضمن تقرير كليمكين الذي نشره في صحيفة "يفروبيسكا برافدا"، 3 سيناريوهات أولها مفاوضة روسيا التي توفر دعما لسكان دونباس، للتوصل إلى حل ترتضيه روسيا، وهو اختيار يشعر وزير الخارجية الأوكراني الأسبق بأنه يمهد لتفكك جمهورية أوكرانيا وانضمام جزء كبير من أراضيها إلى روسيا.

وثانيها، تعليق نزاع دونباس مع وقف إطلاق النار. وفي هذه الحالة تجد أوكرانيا طريق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مسدودا.

السيناريو الثالث هو أن تواصل الحكومة الأوكرانية حربها في منطقة دونباس حتى الانتصار وهو اختيار لا يتوقع كليمكين أن يحظى بتأييد المجتمع الأوكراني الذي يريد وقف الاقتتال.