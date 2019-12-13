الأمين العام للناتو بصدد إجراء محادثات مع دول الخليج في الكويت

أعلن حلف "الناتو"، اليوم الجمعة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، سيزور في 15-16 ديسمبر/ كانون الأول، الكويت لإجراء مباحثات حلف الناتو مع دول الخليج.

بروكسل- سبوتنيك. وجاء في بيان الحلف: "بدعوة من السلطات الكويتية، سيزور مجلس شمال الأطلسي برئاسة الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الكويت في 15 و16 ديسمبر/ كانون الأول".

وسيشارك ستولتنبرغ إلى جانب سفراء الناتو في عمل مجلس شمال الأطلسي، بمشاركة دول مبادرة إسطنبول للتعاون ومجلس تعاون دول الخليج، وعمان والسعودية.

ويتعاون حلف الناتو، في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون، مع البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.