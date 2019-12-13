ميركل تأمل بالحفاظ على علاقات شراكة جيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "بصراحة، سُررنا للغاية بسبب النتيجة التي ظهرت واضحة وأنه لن يكون هناك "برلمان معلق". نحن جميعًا نأسف لأن المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي، ولكن الآن لدينا بعض الثقة في أن الاتفاق الذي عملنا عليه يحتفظ بقوته، وهذا يعني أن خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، في العموم، لم يعد حقيقة واقعة".

ولفتت ميركل، إلى أنه في القمة "تم الاعتراف أيضًا من وجهة نظر مهنية" بأن، بوريس جونسون، تمكن من إقناع المواطنين، مضيفة أنها ترى أنه من الإيجابي أنه لدى رئيس الوزراء البريطاني يوجد الآن "تفويض واضح" يسمح له بالتفاوض مع الشركاء الأوروبيين.

كما أعربت المستشارة الألمانية عن أملها في أن تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من الحفاظ على علاقات شراكة جيدة.

هذا وفاز حزب المحافظين البريطاني، بفارق كبير، في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في بريطانيا أمس الخميس. كانت الانتخابات نتيجة لأزمة سياسية بسبب خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى المحافظون تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير 2020، في حين كان الليبراليون الديمقراطيون يدعون للحفاظ على العضوية في الاتحاد الأوروبي، ووعد حزب العمل بإجراء استفتاء جديد.