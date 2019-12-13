ترامب لا يبالي بمحاكمة مجلس الشيوخ لعزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يهتم إذا جرت محاكمة طويلة لعزله في مجلس الشيوخ مضيفا للصحفيين أنه يريد أن يرى مقدم البلاغ الذي جعل الديمقراطيين يبدؤون تحقيق العزل.

وتحدث ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على تهمتين ضد ترامب تستوجبان مساءلته.

وندد ترامب بالعملية ووصفها بأنها "مسرحية" قائلا إن الديمقراطيين يهونون من شأن العزل.

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد وجهت تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس إلى الرئيس دونالد ترامب في إطار محاولة عزله؛ حسب "رويترز".