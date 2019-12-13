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20:55 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الناشطة اليبئية السويدية غريتا تونبرغ

    بعد فوزها بلقب "شخصية العام"... غريتا تونبرغ: أحتاج لاستراحة

    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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    تقطع الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ، العالم جيئة وذهابا بالسيارات والسفن والقطارات، دون الطائرات، للمطالبة باتخاذ إجراء للتصدي لتغير المناخ؛ وهي الآن تحتاج لقسط من الراحة.

    وانضمت تونبرغ (16 عاما)، التي اختارتها مجلة "تايم" الأمريكية كـ"شخصية العام"، إلى آلاف الطلاب المحتجين في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، اليوم الجمعة، للضغط على الحكومة من أجل مزيد من الجهد للحد من انبعاثات الكربون، وفقا لـ"رويترز".

    الناشطة السويدية غريتا تونبرج
    © REUTERS / ANDREW HOFSTETTER
    كيف ردت غريتا تونبرغ على سخرية ترامب منها بعد فوزها بلقب "شخصية العام"؟
    وسافرت غريتا تونبرغ، التي ترفض ركوب الطائرات لما تسببه من زيادة في انبعاثات الكربون، بالقطار والسيارة من العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن حضرت قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وكانت قد وصلت إلى أوروبا قبل أيام قليلة على متن طواف بحري، بعد أن قضت شهورا في الولايات المتحدة ضمن الحملة على تغير المناخ، وهي الآن تحتاج قدرا من الراحة.

    وقالت للصحفيين في تورينو: "سأعود إلى بلادي لعطلة عيد الميلاد، ثم أخلد للراحة في عطلة أخرى لأن المرء يحتاج إلى الراحة، خلاف ذلك لا يمكننا أن نواصل ما نفعله طول الوقت".

    لكن الناشطة الشهيرة أظهرت قدرا كبيرا من الطاقة وهي تخاطب المحتجين في تورينو، المدينة التي شهدت ميلاد شركة "فيات" لصناعة السيارات في واحدة من المناطق الصناعية الرئيسية المسببة للتلوث في إيطاليا.

    وقالت أمام حشد من الشبان والشابات:

    "يوشك عام 2019 على الانتهاء، وعلينا أن نضمن أن يكون 2020 عام العمل... العام الذي نخفض فيه منحنى الانبعاثات العالمية".

    وأضافت: "سنضغط على من هم في موقع السلطة، وسنضمن أنهم سيعملون وسيتحملون المسؤولية".

    وعندما كانت غريتا تونبرغ في سن الـ15، كانت تتغيب عن الدراسة كل جمعة لتتظاهر أمام البرلمان السويدي، بهدف دفع الحكومة لخفض انبعاثات الكربون، وكانت حملتها السبب في ميلاد حركة شعبية تسمى "جمعة من أجل المستقبل"، والتي تحولت الآن إلى حركة عالمية تستنهض الملايين من أجل التحرك.

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    الكلمات الدلالية:
    تغير المناخ, المناخ, استفتاء شخصية العام, اختيار شخصية العام, شخصية العام, البيئة, السويد, ناشطة, مجلة تايم, تايم
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