متحدث الرئاسة الروسية يعلق على تعالي الأصوات خلال قمة "نورماندي": حديث عمل

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه خلال قمة "نورماندي" كان هناك بعض المحاولات لتغير نمط الحديث، ولكن بغض النظر المحادثات كانت ناجحة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد: " كان هناك محاولات، لكن الحديث كان حديث عمل".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام، قمة "رباعية النورماندي" لبحث سبل تسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا بعد قرابة خمس سنوات من الصراع بين موسكو وكييف.

وبحث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قصر الإليزيه يوم الإثنين الماضي في "صيغة نورماندي"، آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.

وشهدت القمة أول لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحضور كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن، أنه يرى ضرورة لتعديل بعض بنود اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية، يوم أمس الخميس: "نحن ندرك أننا كفريق لم نوقع اتفاقيات مينسك، لكننا كسلطة يجب أن ننفذ الشروط التي وافقت عليها السلطة في ذلك الوقت. لكنني على قناعة بأنه بوسعنا تغيير بعض الأمور ونحن سنغيرها، لأن تسلمنا للسيطرة على الحدود بعد الانتخابات (في دونباس) ليس موقفنا بكل تأكيد".