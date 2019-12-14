منظومة صواريخ شهرتها طبقت الآفاق.. ما سر شهرتها؟

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلن نفسها القوة الأعظم، عقوبات اقتصادية على البلدان التي تشتري منظومات "إس-400" من روسيا. ويزداد، مع ذلك، اهتمام العالم بهذه المنظومة.

ولا بد وأن يكون هناك سر وراء شعبية ما اسمه "إس-400". ويكمن هذا السر في الصواريخ الخاصة بمنظومة "إس-400" وفقا لـWarrior Maven وكذلك في كون روسيا دولة رائدة في مجال صناعة وسائط الدفاع الجوي.

وحققت روسيا طفرة كبيرة في هذا المجال عندما صنعت منظومة "إس-300" التي تستطيع أن تضرب عدة أهداف في وقت واحد بصواريخها. وفوق ذلك تتمتع منظومة "إس-300" بالقدرة على التنقل.

يجدر بالذكر أن منظومة "إس-300" دخلت الخدمة في عام 1978 بينما دخلت منظومة أمريكية مشابهة أطلق عليها في وقت لاحق اسم "باتريوت"، الخدمة في عام 1981.

وتم تطوير منظومة "إس-300". ومهدت نسختها المطورة المسماة بـ"إس-300بي إم أو-3" لظهور "إس-400". وصُنعت صواريخ بعيدة المدى أشهرها "40إن6"، ورادار متطور لهذه المنظومة.

ومن أهم مزايا منظومة "إس-400" أنها تستطيع استخدام مختلف الصواريخ، فيما تستطيع منظومة الدفاع الروسية الأحدث "إس-500" أن تستخدم مزيدا من أنواع الصواريخ.