الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية بشروط

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، براين هوك، أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية إذا أوقفت أعمالها العدائية لافتا أن العقوبات هدفها ضمان الأمن القومي الأمريكي.

وفي لقاء خاص لقناة "الجزيرة" القطرية، أكد هوك أن الولايات المتحدة مستعدة "لرفع العقوبات عن إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية إذا أوقفت أعمالها العدائية".

وأوضح هوك قائلا: "العقوبات على إيران ليست لمعاقبتها بل لضمان الأمن القومي الأمريكي".

وأضاف هوك قائلا "رغم اختيار المرشد الإيراني علي خامنئي الانهيار الاقتصادي على الحوار معنا، إلا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق أفضل مع طهران".

وأشار هوك في تصريحاته إلى تبادل السجناء مع إيران هي خطوة أولى لإطلاق بقية سجنائنا.