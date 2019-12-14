"الموساد" الإسرائيلي يشارك في إحباط عمليات "إرهابية" في الدنمارك

ساهم جهاز "الموساد" الإسرائيلي في إحباط عمليات وصفها بـ"الإرهابية"، التي كانت تستهدف الدنمارك، وقامت السلطات الدنماركية باعتقال عدد الناشطين.

القدس - سبوتنيك . وبحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلية الـ "12"، مساء السبت، فإن "جهاز الموساد الإسرائيلي ساعد الجهات الأمنية في الدانمارك بإحباط سلسلة من الهجمات، التي كان يخطط لتنفيذها مجموعة من الناشطين".

وألقت السلطات الأمنية القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة، وذكر التقرير إن شرطة العاصمة كوبنهاجن والمخابرات الدانماركية اعتقلت 21 ناشطا خلال وجودهم في شقق سرية.

وأشار إلى أنهم كانوا يعملون فيها للتخطيط لتنفيذ هجمات وإعداد متفجرات وعبوات ناسفة، كما عثرت السلطات بحوزتهم على أسلحة.

وأضاف تقرير القناة: "يتضح من خلال العملية أن المجموعة كانت تسعى إلى تنفيذ سلسلة من الهجمات، التي تم إحباطها في اللحظة الأخيرة بمساعدة إسرائيل ومن خلال التعاون مع جهاز (الموساد) الإسرائيلي".