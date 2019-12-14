هولندا.. العثور على 4 مهاجرين مختبئين داخل شاحنة

أعلنت السلطات الهولندية العثور على أربعة مهاجرين في جنوب مدينة روتردام الواقعة في مقاطعة جنوب هولندا، مشيرة إلى أنهم كانوا مختبئين في الجزء الخلفي من الشاحنة، كما ذكرت الشرطة أنها قد ألقت القبض على سائق الشاحنة.

أمستردام - سبوتنيك . وجاء في خبر صحفي، اليوم السبت، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، أن "الشرطة عثرت على أربعة أشخاص في الجزء الخلفي لشاحنة للتبريد"، مشيرة إلى أنه "تم العثور عليهم في موقف للسيارات والشاحنات في الجنوب من مدينة روتردام، وبحسب تقرير الشرطة، فإن الأشخاص الأربعة في صحة جيدة".

ولفت الموقع إلى أن "السلطات أعلنت إلقائها القبض على سائق الشاحنة، وعلى المهاجرين الأربعة، ويتم الآن استجوابهم، ومن غير المعروف ماهي جنسية المهاجرين الأربعة حتى الأن".

وقال الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"ك تتبعت الشرطة الشاحنة بفضل نصيحة من خدمات الطوارئ في بلجيكا. ولا يزال من غير الواضح من أين بدأت الشاحنة رحلتها وإلى أين كانت متجهة."

يذكر أن مدينة روتردام، تعتبر وجهة للمهاجرين إذ يتم وضع الأشخاص من قبل المهربين في شاحنات للوصول إلى بريطانيا.