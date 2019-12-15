إجلاء 54 ألفا من مدينة إيطالية لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية

قالت السلطات الإيطالية إنها أجلت نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزي، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، لحين انتهاء الخبراء من نزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن هذه أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا إذ اضطر أكثر من 60% من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة نصف قطرها 1617 مترا حول المكان الذي عُثر فيه على القنبلة.

#Bomba a #Brindisi le operazioni di disinnesco iniziate alle 9.32 a lavorp il Genio Guastatori dell'#Esercito. Il centro operativo segue in diretta. @TgrRaiPuglia diretta alle 14 pic.twitter.com/6ZVs8l7m7T — Rosa Vitarelli (@rosvitarelli) December 15, 2019

​وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية التي يُعتقد أنها أُسقطت على المدينة عام 1941 طولها متر وتحتوي على 40 كيلوغراما من الديناميت. وعُثر على القنبلة بمحض الصدفة الشهر الماضي أثناء أعمال ترميم في دار للعرض السينمائي.

وأغلقت السلطات مطار المدينة ومحطة القطارات فيها ومستشفيين وسجنا وجرى إخلاؤها في إطار العملية التي تتوقع السلطات استكمالها مع حلول الظهيرة.