الشرطة الهندية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين... فيديو

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون الجديد سيحمي أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في بنجلادش وباكستان وأفغانستان ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية. غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.
#Breaking: Thousands of people defy curfew and assemble in Latasil ground in the heart of #Guwahati city. People marching towards the ground and is quickly filling up. #CitizenshipAmmendmentBill2019 #Assam— Ahmer Khan (@ahmermkhan) December 12, 2019
Video: Ahmer Khan pic.twitter.com/UTBmvj9vag
وأضرم محتجون، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعة، النيران في عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين في جنوب دلهي اليوم الأحد.
وقال شاهد من "رويترز" إن الشرطة استخدمت العصي الكهربائية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأضاف الشاهد أن عددا من المحتجين المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب لكن الشرطة لم تعلن عددهم.
Right to protest is a democratic right. To suppress it violently is a dictatorial step.— 𝘼𝙖𝙦𝙞𝙗 𝙍𝙖𝙯𝙖 𝙆𝙝𝙖𝙣 (@aaqibrk) December 13, 2019
Tear gas being shot towards students.#CABProtests #CitizenshipAmmendmentBill2019 pic.twitter.com/xZ6mjHonCj
وبحلول السابعة مساء بالتوقيت المحلي، أعلنت شرطة دلهي السيطرة على الوضع.
وخرجت احتجاجات في أنحاء من شرق الهند، كما قطع المحتجون طريقا سريعا يربط بين البنغال الغربية وآسام.
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