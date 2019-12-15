الشرطة الهندية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين... فيديو

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يضرمون النيران في مركبات في دلهي، اليوم الأحد، في حين استمرت الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد لليوم الخامس على التوالي في أنحاء البلاد.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون الجديد سيحمي أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في بنجلادش وباكستان وأفغانستان ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية. غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.

#Breaking: Thousands of people defy curfew and assemble in Latasil ground in the heart of #Guwahati city. People marching towards the ground and is quickly filling up. #CitizenshipAmmendmentBill2019 #Assam



Video: Ahmer Khan pic.twitter.com/UTBmvj9vag — Ahmer Khan (@ahmermkhan) December 12, 2019

وأضرم محتجون، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعة، النيران في عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين في جنوب دلهي اليوم الأحد.

وقال شاهد من "رويترز" إن الشرطة استخدمت العصي الكهربائية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأضاف الشاهد أن عددا من المحتجين المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب لكن الشرطة لم تعلن عددهم.

Right to protest is a democratic right. To suppress it violently is a dictatorial step.



Tear gas being shot towards students.#CABProtests #CitizenshipAmmendmentBill2019 pic.twitter.com/xZ6mjHonCj — 𝘼𝙖𝙦𝙞𝙗 𝙍𝙖𝙯𝙖 𝙆𝙝𝙖𝙣 (@aaqibrk) December 13, 2019

وبحلول السابعة مساء بالتوقيت المحلي، أعلنت شرطة دلهي السيطرة على الوضع.

وخرجت احتجاجات في أنحاء من شرق الهند، كما قطع المحتجون طريقا سريعا يربط بين البنغال الغربية وآسام.