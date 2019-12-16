احتجاجات في الهند بسبب قانون الجنسية الجديد

قامت الشرطة ​الهند​ية ​ باستخدام الغاز​ المسيل للدموع واستخدمت العصي الكهربائية لتفريق آلاف ​المتظاهرين​ الذين كانوا يضرمون النيران في مركبات في نيودلهي، في حين استمرت ​الاحتجاجات​ على ​قانون الجنسية​ الجديد لليوم السادس على التوالي في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة " سي إن إن" الأمريكية أن الاحتجاجات بدأت، اليوم الاثنين، في العاصمة الهندية نيو دلهي، حيث أضرم المحتجون والطلبة النيران في عدد من الحافلات والسيارات والدراجات النارية اعتراضا على قانون الجنسية الجديد.

وقالت ​حكومة​ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن القانون الجديد سيحمي أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في ​بنغلادش​ و​باكستان​ و​أفغانستان​ ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس ​العلمانية​ للهند.