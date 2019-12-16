خطفت الأنظار بالعباءة وزارت قاعدة العديد... إيفانكا ترامب توجه رسالة إلى أمير قطر

أعربت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، والمستشارة الخاصة له، عن شكرها لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لاستضافتها في منتدى الدوحة.

وقالت إيفانكا بتغريدة على حسابها في "تويتر": "أمضيت أمسية ختامية جميلة في متحف قطر الوطني، أشكر أمير قطر على استضافته لنا".

وأرفقت ترامب تغريدتها بصور من جولتها داخل المتحف برفقة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر وذلك على هامش مشاركتها في مأدبة عشاء منتدى الدوحة التي أقيمت في متحف قطر الوطني.

Beautiful final evening at the National Museum of Qatar. Thank you to the Amir of the State of Qatar for hosting us. 🇺🇸🇶🇦 pic.twitter.com/atqy3t03zW — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 15, 2019

وظهرت إيفانكا، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها.

كما أجرت إيفانكا زيارة إلى قاعدة العديد الجوية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة. وكتبت على "تويتر": "لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط".

It was an honor to visit Al-Udeid Air Base, the largest U.S. military installation in the Middle East, to thank the brave men and women who keep America safe.

Aim High, Fly-Fight-Win! God bless you and Merry Christmas! pic.twitter.com/Cg1rYaVGPz — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 16, 2019

ووصلت إيفانكا ترامب برفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.الجمعة الماضية، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة الدبلوماسي السنوي الذي يعقد على مدى اليومين 14 و15 من كانون الأول/ ديسمبر بمشاركة عدد من المسؤولين الإقليميين والعالميين .

وشاركت المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكي في الجلسة العامة من فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2019 وعبرت عن إعجابها بالنقاشات التي دارت خلال جلسات المنتدى، حيث استعرضت جهود مبادرتها لتمكين المرأة وألقت الضوء على وضع المرأة في 107 دول والتحديات التي تواجههن فيها في الوقت الراهن.