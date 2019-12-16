"تلقت أكبر ضربة في تاريخها"... أردوغان يتحدث عن عملية "نبع السلام"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن منظمة "بي كا كا" التي تصنفها تركيا كجماعة إرهابية تلقت أكبر ضربة في تاريخها.

وأكد أردوغان على أن بلاده "تواصل بكل حزم مكافحتها للإرهاب دون التنازل عن وحدتها وتضامنها وحملات التنمية".

ووصل أردوغان إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين، واستقبل اليوم ممثلي أوروبا لاتحاد الديمقراطيين الدوليين، بحسب موقع وكالة الأنباء "الأناضول".

وتابع خلال اللقاء: "من جهة مزقنا الحزام الإرهابي الذي أريد تأسيسه جنوب حدودنا عبر 3 عمليات نفذناها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن جهة أخرى اتخذنا خطوة ملموسة ستضمن وحدة التراب السوري".

وأضاف "الجيشين التركي والوطني السوري التابع للمعارضة، نجحا في غضون أسابيع قليلة في إفشال مؤامرة حيكت على مدار 9 أعوام برعاية قوة إمبريالية معروفة".

وأشار أردوغان خلال اللقاء: "الحمد لله تمكنا من إفشال الهجمات القائمة على أسعار الصرف والفائدة والتضخم التي استهدفت اقتصادنا في أغسطس/ آب العام الماضي".

وتابع: "عاد اقتصادنا للنمو مجددًا بفضل التدابير التي اتخذناها، وصادراتنا تتجه لتحطيم رقم قياسي في وقت ينخفض فيه عجز التجارة الخارجية".

وأعرب عن اعتقاده بوصول إيرادات قطاع السياحة لأعلى أرقام في تاريخه.