"سوخوي 57"... خيار يمنح إيران تفوقا

هناك، برأي صحيفة، إمكانية لإقبال إيران على شراء مقاتلات الجيل الخامس من روسيا.

ووفقا لـ"ميلتري ووتش"، تعتزم إيران تعزيز حماية سمائها. ومن أجل ذلك يُنتظر أن تشتري إيران منظومات الدفاع الجوي "إس-400" بعد أن ترفع الأمم المتحدة حظرها عن تصدير أسلحة إلى إيران في نهاية عام 2020.

وبنفس الوقت ينتظر أن تفكر إيران في شراء مقاتلات "سو-57". وتملك إيران الآن سربين فقط من الطائرات الحديثة القادرة على خوض المعركة الجوية خارج مجال الرؤية المباشرة، يضمان مقاتلات "إف-14" الأمريكية و"ميغ-29" الروسية في حين يعتمد سلاح الجو الإيراني على طائرات تعود إلى زمن الحرب الفيتنامية هي مقاتلات "إف-4دي" و"إف-5دي". ومن الصعب بل من المستحيل أن تستبدل إيران جميع طائراتها القديمة بالطائرات الحديثة لأسباب مالية وفنية. ولذلك يُتوقع أن تقتني إيران عددا قليلا من طائرات النخبة التي يمكنها أن تمنحها تفوقا كيفيا. ولأن إيران لا يمكنها أن تشتري مقاتلات "إف-35" الأمريكية فإن "سوخوي 57" خيار مثالي، بحسب "ميليتري ووتش".

وسيكلف سرب طائرات "سو-57" إيران 3 مليارات دولار وهو مبلغ مالي كبير، ولكن حيازة هذه الطائرات ستمكّن إيران من منافسة الولايات المتحدة وإسرائيل في الجو.