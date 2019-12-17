لندن تفجر "قنبلة" ضد موسكو مع حلول العام الجديد

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أعلن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وافق على نشر تقرير عن "التدخل الروسي في عمليات سياسية في بريطانيا" في العام المقبل.

والتقرير عن التدخل الروسي المزعوم كتبته لجنة الاستخبار والأمن في البرلمان البريطاني. ووفقا لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، يعلن التقرير أسماء رجال الأعمال الروس التسعة الذين وفروا دعما ماليا للمحافظين البريطانيين.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين إن لجنة الاستخبار في البرلمان الجديد ستقرر مسألة نشر التقرير وفقا للأصول المرعية.

ومن الجدير ذكره أن جونسون وافق على نشر التقرير بعد أن أعلن مرارا أنه لا يملك معلومات عن التدخل الروسي.