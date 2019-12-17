سفينة روسية تثير هلع العسكريين الأمريكيين

وكانت شبكة "س إن إن" الإخبارية الأمريكية هي التي نشرت هذا الخبر أصلا، حيث قالت إن سفينة التجسس الروسية "فيكتور ليونوف" شوهدت في المياه الدولية قبالة شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مصادر أمريكية، فإن سفينة "فيكتور ليونوف" قامت بحركات تشكل خطرا على السفن الأخرى وتجاهلت السفن التجارية ولم تعط الإشارات الضوئية في ظروف الرؤية الرديئة. وفوق كل ذلك لم تستجب السفينة الروسية لنداءات القوات البحرية الأمريكية.

واضطرت إحدى القطع البحرية الأمريكية – مدمرة USS Mahan - إلى الانطلاق نحو السفينة التي أثارت هلع العسكريين الأمريكيين.