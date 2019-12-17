أمريكي يتصل بالشرطة 3 مرات ليعترف بـ"جرائمه"

ألقت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية القبض على رجل، بعدما اتصل بها 3 مرات، للاعتراف بالجرائم التي ارتكبها، مشيرة إلى أنه تم سجن المتهم، لحين إجراء جلسات المحاكمة.

قالت مجلة "تايم" الأمريكية: "يبدو أن الرجل انتابه شعور سيء بسبب مخالفته للقانون"، مشيرة إلى أن شرطة جورجيا، ذكرت أنها تلقت اتصال من رجل يبلغ عن سرق سيارة في توماسفيل، مقر مقاطعة توماس، وقال إنه موجود في بلدة بوسطن على بعد نحو 12 ميلا من مقر الشرطة.

A man apparently felt so bad about breaking the law that he called police three times to confess, according to police in Georgia.​ https://t.co/v8oBhcC0Ho — FOX40 News (@FOX40) December 15, 2019

وتقول المجلة الأمريكية: "عندما ذهبت الشرطة إلى العنوان الوارد في البلاغ، لم تجد الرجل، ولا السيارة، لكنها تلقت اتصالا ثانيا، في وقت لاحق، من ذات الشخص، يقول فيه إنه اقتحم متجرا وكان يشرب الجعة، ثم اتصل بهم لمرة ثالثة.

وتقول الشرطة إن الاتصالات الثلاثة كانت كافية لتعقب هذا الرجل، الذي أراد أن يعترف ويسلم نفسه، مشيرة إلى أنه تم العثور على السيارة في وقت لاحق في توماسفيل.

وتقول المجلة إن الشرطة الأمريكية، وجهت للرجل تهمة السرقة والسطو من الدرجة الثانية، مشيرة إلى أنه تم سجنه لحين إجراء جلسة محكمة.