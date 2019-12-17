الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتوحيد الجهود العالمية لمساعدة اللاجئين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.

جنيف - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال افتتاح المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف: "أكثر من 70 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، ومنهم 25 لاجئاً. إدارة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سمت هذه الأرقام بالقياسية".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، هناك ضرورة للتعاون الدولي وأساليب عملية وفعالة لحل المشكلة".

وأشار غوتيريش إلى أنه في الوقت الحالي، أغلبية اللاجئين والنازحين تتم استضافتهم من قبل دول نامية ودول ذات دخل متوسط، وهذه الدول بحاجة إلى دعم دولي مالي ومساعدة عملية للأشخاص.

ويعقد المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف في الفترة ما بين 16-19 كانون الأول/ديسمبر.

وسيجري الافتتاح الرسمي للجلسة رفيعة المستوى بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسي تركيا وكوستا ريكا، ومسؤولي رفيعي المستوى من ألمانيا، باكستان واثيوبيا في 18 كانون الأول/ديسمبر.

ومن المتوقع أن يناقش المنتدى أليات لتقاسم عبء المسؤولية، وتوفير التعليم والعمالة للاجئين، وتوفير الحماية وسبل عيشهم.