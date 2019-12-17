تصريح مفاجئ من الجيش الباكستاني بعد الحكم على مشرف بالإعدام

أصدر الجيش الباكستاني بيانا، اليوم الثلاثاء، يعبر فيه عن "الألم والحزن" بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس السابق برويز مشرف.

قضت محكمة باكستانية بالإعدام "غيابيا" على مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، استنادا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.

وقال البيان: "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية"، بحسب مانقلت "رويترز".

وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن "محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بعد مراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور".

وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007.