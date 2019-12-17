الاسترليني يهوي من أعلى مستوياته في عام ونصف العام

هوى الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلى الطاولة.

في أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020، وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤول حكومي كبير، اليوم الثلاثاء: "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".

وهبط الاسترليني 1.5 بالمئة إلى 1.3127 دولار، موسعا خسائره منذ يوم الجمعة إلى 2.8 في المئة عندما سجل أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2018 عقب فوز جونسون في الانتخابات.

وتتجه العملة البريطانية إلى تسجيل أكبر خسارة ليوم واحد أمام الدولار الأمريكي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 .

وهبط الاسترليني 1.58 في المئة مقابل العملة الأوروبية الى 84.88 بنس لليورو.