تركيا: لغة التهديد لا يمكن أن تثنينا عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمننا القومي

قالت الخارجية التركية إن "لغة التهديد لا يمكن أن تثني تركيا عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي".

وقالت الخارجية التركية، حول موازنة الدفاع الأمريكية، إنه "لا يساور أحد الشك بأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حيال الخطوات المتخذة ضدها".

يتبع...