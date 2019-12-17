آخرهم فرنسي... تركيا تؤكد استمرار ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنها رحلت فرنسيا في إطار عملية ترحيل المقاتلين الأجانب المحتجزين إلى بلدانهم.

وأعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، "ترحيل مقاتل أجنبي إرهابي، يحمل الجنسية الفرنسية"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأكدت الوزارة في بيان لها أن عملية ترحيل المقاتلين الأجانب الإرهابيين مستمرة.

وفي 11 نوفمبر الماضي أعلن إسماعيل جاتاكلي، متحدث الداخلية التركية، "بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم".

وأكد جاكتلي أن "تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم".

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في ذات الوقت (مطلع نوفمبر الماضي)، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق شمال شرقي سوريا.

وتقوم بعض الدول الأوروبية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين لـ"داعش"، لمنعهم من العودة إلى أوروبا، وترى أن الحل الأفضل هو أن يبقوا في سجون الدول التي اعتقلتهم.